Kocaeli'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan iki katlı metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı ve yakınındaki üç katlı bina tahliye edildi. Yangının sebebi henüz belirlenememişken, itfaiye ekipleri binada kimsenin bulunup bulunmadığını kontrol etti ve soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde iki katlı metruk binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Cadde trafiğe kapatılarak yangına müdahale edildi.

Binada kimsenin bulunup bulunmadığını kontrol eden itfaiye ekipleri, ateş tuğlası ile örülü duvarların bazı bölümlerini yıkarak açtıkları aralıklardan içeri su sıktı.

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı.

Öte yandan, bitişikte bulunan 3 katlı aynı yapıdaki bina, yoğun duman etkisi altında olması nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kaynak: AA
