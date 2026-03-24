Kocaeli'de iş yerinin kundaklanmasına ilişkin 2 kişi yakalandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinin kundaklanmasıyla ilgili olarak 2 zanlı gözaltına alındı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Mart'ta bir iş yerinin ateşe verilmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler B.D. ve G.C.Ç, düzenlenen operasyonla İstanbul'un Pendik ilçesinde saklandıkları evde yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerden birinin olay yerine gelerek iş yerini ateşe vermesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
Kabine sonrası Erdoğan'dan 'İran' mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız

Semih Kılıçsoy Beşiktaş'a ahlar vahlar ettirdi

Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu

Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı

Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı

Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı

