İzmit'te İtfaiye Ekipleri, Havalandırma Boşluğuna Düşen Kişiyi Kurtardı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, İzmit'te havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan Y.O.G'yi evin duvarını yıkarak kurtardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Y.O.G, hastaneye sevk edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, İzmit'te havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan kişiyi evin duvarını yıkarak kurtardı.

Alemdar Caddesi'nde apartman dairesinde yaşayan Y.O.G, lavaboya girdiği sırada elindeki cep telefonunu havalandırma boşluğuna düşürdü. Telefonunu almak isterken dengesini kaybeden Y.O.G, üç kat yükseklikten aşağıya düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğunda sıkışan kişiye ulaşmak için dairenin duvarında kontrollü bir kırma işlemi gerçekleştirdi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Y.O.G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
