İş ortağını öldürdü, bahçede cansız bedeni bulundu

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde müteahhitlik yapan Geylani Yenigün (44), kavga ettiği iş ortağı Uğur Öz tarafından tabancayla vuruldu. Yenigün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, aynı silahla başından vurulduğu belirlenen Uğur Öz'ün ise bahçede cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Yahyakaptan Mahallesi Sağlık Sokak'ta Geylani Yenigün'e ait evin bulunduğu apartmanda meydana geldi. Müteahhitlik yapan Geylani Yenigün ile iş ortağı Uğur Öz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Binanın içindeki tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Uğur Öz, yanındaki tabancayla Yenigün'e ateş açtı. Öz'ün ise daha sonra binanın bahçesinde aynı tabancanın yanında cansız bedeni bulundu.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan Yenigün, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başından aynı silahla vurulduğu belirlenen Uğur Öz'ün ise bahçede yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, inceleme sonrası morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
