İzmit'te İnşaat Önündeki Konteynerde Yangın Çıktı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir inşaatın önünde bulunan konteyner alev alev yandı. Yangın, itfaiyenin çalışmaları sonucu söndürülürken konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yeşilova Mahallesi Sevde Sokak'taki inşaatın önündeki, işçiler için koyulan konteynerde saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmalarıyla yangın söndürüldü. Konteyner kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.