Haberler

Taksi durağında kendisini tabanca ve bıçakla yaraladı / Ek görüntü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eski çalışanı olduğu taksi durağında, tartışma sonucu kendisini tabanca ve bıçakla yaralayan Erdem Mucır, kan kaybından bitkin düşerek teslim alındı. Olay yerine özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde eski çalışanı olduğu taksi durağında kendisini tabanca ve bıçakla yaralayan, teslim olmakta direnen Erdem Mucır, kan kaybından bitkin düşünce polis özel harekat ekiplerinin operasyonuyla teslim alındı. Mucır, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi Kocaeli Devlet Hastanesi'nin yanındaki taksi durağında meydana geldi. Daha önceden çalıştığı taksi durağına gelen Erdem Mucır, duraktaki çalışanlarla tartıştı. Ardından yanındaki tabancayı çıkartan Mucır, havaya ateş açtı. Seken kurşun Mucır'ın omuzuna isabet ederken, durakta çalışanlar panikle dışarıya çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç trafiğe kapattı, yaya girişlerine izin vermedi. Elindeki bıçakla da kendini yaralayan Mucır, uzun süren müzekkere sonucu teslim olmadı. Mucır, daha sonra kan kaybından bitkin düşünce, polis özel harekat ekipleri tarafından düzenlen operasyonla teslim alındı. Mucır, sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen Mucır'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Haber-Kamera: Ardacan UZUN-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinyal tespit edilmesin diye telefonu alüminyum folyoya sardılar

Şeytanın aklına gelmez! Kurdukları düzenek polisleri dahi şaşırttı
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Bir parti daha ittifaka katılabilir! Canlı yayında yeşil ışık yaktı
Burak Özçivit'ten rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı
Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

İlçe sokaklarını tek tek gezdi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
Sinyal tespit edilmesin diye telefonu alüminyum folyoya sardılar

Şeytanın aklına gelmez! Kurdukları düzenek polisleri dahi şaşırttı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı

Güllü nasıl öldürüldü? Cinayete tanık olan isimden yeni detaylar
Avlamak istediği domuz talihsiz adamın sonu oldu

Avlamak istediği domuz sonu oldu
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Bakan Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Abdullah Çatlı göndermesi bomba

Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Çatlı göndermesi olay
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...

Müdürün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
title