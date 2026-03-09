Haberler

İzmit'te İş Merkezinde Yangın Çıktı: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki 4 katlı iş merkezinin üst katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansta tedavi edildi. Yangının çıkış nedeni inceleniyor.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 4 katlı iş merkezinin üst katındaki depo bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki 4 katlı iş merkezinin üst katındaki depo bölümünde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İş merkezinin içerisine dolan duman tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişiye ise ambulansta müdahale edildi. Öte yandan yangın dron ile görüntülendi.

Yangınının çıkış nedeninin tespitine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
