İzmit'te çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tepecik Mahallesi Fethiye Caddesi'nde telefon aksesuarları satışı yapılan iş yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ile işletme sahibi Enver A. arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yerine gelen kişi, Enver A'yı bacaklarından bıçakladı, saldırganın elinde de kesikler oluştu.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.