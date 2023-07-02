İzmit'te Borç Tartışması Kanlı Bitti
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde A.Ü., borç meselesi nedeniyle tartıştığı Yakup Ç.'yi cami çıkışında pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Olay, öğleden sonra Kuruçeşme Yeni Mahalle'de meydana geldi. Kahvehanede karşılaşan Yakup Ç. ile A.Ü., borç meselesi nedeniyle tartıştı. Çevredekilerin de araya girmesi ile tartışma sonlandırıldı. Daha sonra evine giden A.Ü., camiden çıkan Yakup Ç.'yi pompalı tüfek ile vurdu. Yaralanan Yakup Ç., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Ü. ise mahalleli tarafından sakinleştirilip, polise teslim edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel