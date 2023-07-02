İzmit'te Borç Tartışması Kanlı Bitti

Olay, öğleden sonra Kuruçeşme Yeni Mahalle'de meydana geldi. Kahvehanede karşılaşan Yakup Ç. ile A.Ü., borç meselesi nedeniyle tartıştı. Çevredekilerin de araya girmesi ile tartışma sonlandırıldı. Daha sonra evine giden A.Ü., camiden çıkan Yakup Ç.'yi pompalı tüfek ile vurdu. Yaralanan Yakup Ç., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Ü. ise mahalleli tarafından sakinleştirilip, polise teslim edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.