Üye Girişi
Haberler
İzmit'te Borç Tartışması Kanlı Bitti

İzmit'te Borç Tartışması Kanlı Bitti

Güncel Haberler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde A.Ü., borç meselesi nedeniyle tartıştığı Yakup Ç.'yi cami çıkışında pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

-KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde A.Ü., borç meselesi nedeniyle tartıştığı Yakup Ç.'yi cami çıkışında pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, öğleden sonra Kuruçeşme Yeni Mahalle'de meydana geldi. Kahvehanede karşılaşan Yakup Ç. ile A.Ü., borç meselesi nedeniyle tartıştı. Çevredekilerin de araya girmesi ile tartışma sonlandırıldı. Daha sonra evine giden A.Ü., camiden çıkan Yakup Ç.'yi pompalı tüfek ile vurdu. Yaralanan Yakup Ç., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Ü. ise mahalleli tarafından sakinleştirilip, polise teslim edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title