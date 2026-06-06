Haberler

Kocaeli'de 3 kişinin yaralandığı trafik kavgasına karışanlara 900 bin lira ceza kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafikte başlayan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralanırken, olaya karışan 5 kişiye toplam 900 bin lira para cezası kesildi. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün el konuldu, araçları trafikten men edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 kişinin yaralandığı trafik kavgasına karışan 5 kişiye toplam 900 bin lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün iki araç sürücüsü arasında trafikte başlayan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, saldırı amacıyla araçlardan inen yolcu ve sürücü konumundaki 5 kişiye Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarlı takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesi kapsamında kişi başı 180 bin liradan toplam 900 bin lira idari para cezası kesti.

Ayrıca, sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, araçlar da aynı süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Şahin Oktay
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok

Kılıçdaroğlu tartışmalarına nokta: Önleyecek madde yok

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Keir Starmer: Rusya 4 yıl içerisinde NATO'ya saldırabilir

Savaşın ayak sesi! Başbakan, Rus saldırıları için ilk kez tarih verdi
Gürsel Tekin, CHP'ye geri dönen partililere rozet taktı

Hepsini Özgür Özel göndermişti, böyle geri döndüler
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Rahmi Koç’a sert tepki: O çirkin sözleri lanetliyoruz

Rahmi Koç'un "Fıkra"sına AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan sert tepki
Herkes ismini aratıyor! Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı

Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı
Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

Herkes onu konuşuyor!

'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

"Kürt kadın" fıkrası tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
Vatikan'ın 400 yıllık gizemli el yazması Borg Şifresi yapay zeka ile çözüldü

Tarihin en büyük gizemlerinden birini yapay zeka çözdü