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İzmit'te Belediye Otobüslerine Çarpan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolcu alan belediye otobüslerine çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolcu alan belediye otobüslerine çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul yönünde seyreden Sinan Y. idaresindeki 41 ARE 096 plakalı otomobil, Serdar Mahallesi İSU Genel Müdürlüğü mevkisinde kontrolden çıkarak, durakta yolcu alan 41 BR 278 ve 41 BR 241 plakalı belediye otobüslerine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Sürücü ile araçta bulunan Abdullah Kurmaz, Bayram Yiğit A. ve Kadir İ, Kocaeli Devlet, Seka Devlet ve Kocaeli Şehir hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan Kurmaz, Seka Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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