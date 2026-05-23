Kocaeli'de arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş insanı Geylani Yenigün ile arkadaşı Uğur Öz arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Öz, tabancayla Yenigün'ü öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Yenigün'ün MHP İl Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenildi.

Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki evinde iş insanı Geylani Yenigün ile buraya gelen arkadaşı Uğur Öz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Öz, tabancayla Yenigün'e ateş etti. Öz, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Yenigün ile Öz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından MHP İl Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenilen Yenigün'ün cenazesi, Kocaeli Şehir Hastanesi morguna, Öz'ün cenazesi ise Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından MHP Kocaeli İl Başkanı Kamil Akın ve partililer de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay
