Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada amatör lig futbolcusu Uğurcan Bekçi'nin öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Bekçi'nin annesi Şehriban Bekçi, müştekiler E.K.B. ve İ.A. ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar E.S. ve F.K. duruşmaya, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Müşteki İ.A, tutuklu sanık E.S. ile tanıştıklarını belirterek, sanığın olay günü kendilerini pusuya düşürdüğünü ileri sürdü.

E.S. ile tanışıklıklarından dolayı olay yerine endişe etmeden gittiklerini söyleyen İ.A, "Olay yerine vardıktan sonra olaylar oldu. İlk önce E.K.B'ye ateş edildi. Sonra bana ateş edildi. Sonra herkese ateş etmeye başladılar. 3-4 şarjör ateş etmişlerdir. Bana ve E.K.B'ye, E.S. ateş etti. Uğurcan'a da E.S. ateş etmiştir." diye konuştu.

Söz verilen sanık E.S. de Bekçi ile aralarındaki bağın ağabey kardeş ilişkisi gibi olduğunu belirterek, "Uğurcan'dan sulh istedim. Haklı olduğumu görmesini ve karşı tarafla arabuluculuk yapmasını istedim. İ.A. silahına davranmasa ben de davranmazdım. Bana doğru ateş etti. Hesaplarım onlar tarafından yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldı. Ticari itibar zedelenmesi yaşadım. Ertesi gün kaçmak istesek kaçardık, kendimiz teslim olduk." ifadelerini kullandı.

Sanık F.K. ise kastının Bekçi'yi öldürmek olmadığını savunarak, "Ölümü beni derinden sarsıyor ve vicdan azabı çekiyorum. Sadece Uğurcan'ın bacaklarına doğru ateş ettim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı İzmit Sahil mevkisinde 17 Aralık'ta çıkan silahlı kavgada, son olarak Bölgesel Amatör Lig 9. Grup takımlarından Sultanbeyli Belediyespor forması giyen Uğurcan Bekçi (27), İ.A. (32) ve E.K.B. (28) yaralanmıştı. Bekçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan E.S. ve F.K. tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar E.S. ve F.K'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, tutuksuz sanık E.S. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA