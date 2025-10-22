Haberler

İzmit'te Alkollü Mekanda Kavga: İki Kişi Tabancayla Yaralandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir alkollü eğlence mekanında çıkan kavgada O.C. ve H.S. tabanca ile yaralandı. Olay sonrası polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde alkollü eğlence mekanında çıkan ve caddeye taşan kavgada yaşanan arbede sırasında O.C. ve H.S. tabanca ile vuruldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Tepecik Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Halkevi mevkisinde meydana geldi. Alkollü eğlence mekanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Müşterilerin tedirgin olduğu olayın ardından dışarıya çıkan taraflar, burada da kavgayı sürdürdü. Cadde üzerinde yaşanan arbede sırasında tabancayla açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği O.C. ve H.S. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından O.C., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, H.S. ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karışıp kaçanların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

500
