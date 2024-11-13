Üye Girişi
Haberler

İzmit Körfezi Temizlik Projesinde 1 Milyon Metreküp Dip Çamuru Çıkarıldı

İzmit Körfezi Temizlik Projesinde 1 Milyon Metreküp Dip Çamuru Çıkarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit Körfezi'nde devam eden temizlik çalışmaları kapsamında 92 hektarlık alandan 1 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı. Projenin 1. etabı yıl sonunda tamamlanacak ve toplamda 3,8 milyon metreküp çamur bertaraf edilecek.

İzmit Körfezi'nde devam eden temizlik çalışmasında 92 hektarlık alandan 1 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında hayata geçirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" doğrultusunda 2 Mayıs 2023'ten bu yana İzmit Körfezi'nin doğu yakasında dip çamuru temizliği yapılıyor.

İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan projenin 1. etabı yıl sonunda tamamlanacak. Şimdiye kadar körfezdeki 92 hektarlık alandan toplam 1 milyon metreküp çamur çıkarıldı. 3 etaplı projenin sonunda 468 hektarlık alandan toplamda 3,8 milyon metreküp çamur bertaraf edilecek.

Bu yılın sonunda tamamlanması planlanan 1. etap kapsamında 125 hektarda 1 milyon 100 bin metreküp çamur temizlenecek. İzmit Körfezi'nden çıkarılan dip çamuru toplamda 3 bin 500 geotekstil tüpte toplanarak kurutulacak, projenin geldiği noktada ise 1031 tüpte çamur kurutuldu.

Çalışmalarına başlanan 2. etap kapsamında da 165 hektarlık alanda 1 milyon 100 bin metreküp çamurun temizlenmesi hedefleniyor. 2026 yılı sonunda tamamlanması planlanan 2. etap temizlik çalışmalarının ardından 3. etap çalışmaları başlayacak. Projenin tamamlanmasının ardından İzmit Körfezi'nin zamanla "tertemiz akvaryum" görünümüne kavuşması bekleniyor.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe

Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe

 Yasa dışı bahis soruşturmasında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı

Yasa dışı bahis soruşturması genişliyor

 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti

5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı

Dara Üs bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yasemin Gündoğan kim? Almanya Yasemin Gündoğan olayı nedir? Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş hangi takımları çalıştırdı? Till Lindemann İstanbul konseri ne zaman, nerede? Rammstein konseri ne zaman? Sahipsizler Melis kimdir? Sahipsizler Yusuf kimdir? Wanda Nara eski hali nasıl, Wanda Nara estetikli mi? Nasuh Mahruki neden gözaltına alındı? Ece Bağcı Sezen kimdir? Ece Bağcı Sezen kaç yaşında, nereli? Ece Bağcı Sezen hayatı ve biyografisi! Kaan Miraç Sezen kimdir? Kaan Miraç Sezen kaç yaşında, nereli? Kaan Miraç Sezen hayatı ve biyografisi! Hazal Subaşı kimdir? Hazal Subaşı kaç yaşında, nereli? Hazal Subaşı hayatı ve biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.