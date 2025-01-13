Üye Girişi
Haberler
Bakan Işıkhan: İhtiyaç olursa asgari ücrete temmuz ayında iyileştirme yaparız

Asgari ücret için ara zam sinyali! Bakan tarih verdi
MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

MİT hain saldırının failini yakaladı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı
Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

Bakan yardımcısının kardeşi gözaltında

İzmit Körfezi'nde Dip Çamuru Temizliği İçin Yeni Amfibi Araç Kullanılıyor

İzmit Körfezi'nde Dip Çamuru Temizliği İçin Yeni Amfibi Araç Kullanılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit Körfezi'nde yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında saatte 1000 metreküp çamur çekme kapasitesine sahip amfibi araç kullanılarak sığ bölgedeki çamurlar temizleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle başlatılan projede, 1. etapta 1 milyon 100 bin metreküp çamur temizlendi.

İzmit Körfezi'nde yürütülen temizlik çalışması kapsamında sığ ve kıyı kesimlerdeki dip çamurunun çekilmesi için alınan yüksek kapasiteli amfibi araç, saatte 1000 metreküp çamur çekme özelliğiyle deniz tabanında yürütülen çalışmalara önemli katkı sağlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" doğrultusunda 2 Mayıs 2023'ten bu yana İzmit Körfezi'nin doğu yakasında dip çamuru temizliği yapılıyor.

3 etaplı projenin 1. etabında 1 milyon 100 bin metreküp çamur temizlendi. Çalışmalar kapsamında geminin giremediği sığ ve kıyı kesimdeki çamurun temizlenmesi amacıyla saatte 1000 metreküp çamur çekme kapasitesine sahip amfibi araç hizmete alındı.

Yeni nesil amfibi araç, hem karada hem de suda çalışabilme özelliğiyle sığ bölgelerdeki çamurun hızlı ve etkili bir şekilde temizlenmesini sağlıyor.

Kıyı şeridindeki temizlik çalışmalarıyla su kalitesi artırılarak ekosisteme olumlu katkı sunuluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, AA muhabirine, 3 etaplı projenin 1. etabının tamamlandığını, toplam 468 hektarlık alandan 125 hektarının bu aşamada çamurdan temizlendiğini söyledi.

Alanda toplam 3,8 milyon metreküp, yani 8 milyon ton kadar bir çamurun bulunduğunu anlatan Önem, bu çamurun da 1,1 milyonunu 1. etapta temizlediklerini aktardı.

Önem, 66 bin kamyon çamurun deniz ekosisteminden uzaklaştırıldığını belirterek, "Geotekstil tüpler kullanıyoruz. Projemizde toplam 3 bin 500 tane geotekstil tüp vardı. Bunların 1100 tanesini 1. etapta doldurduğumuzu, kullandığımızı söyleyebilirim. Bu çalışmaların deniz ekosistemine olan etkileri bizim için çok önemli." dedi.

Bu aşamada İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'yle çalışma yürüttüklerini anlatan Önem, su kalitesi ve biyoçeşitlilik izleme çalışmasının, çamurun çekilmesiyle de devam ettiğini ve bölgedeki biyoçeşitlilikte ciddi gelişme ve iyileşme beklediklerini kaydetti.

"Sıfır noktasından 15 metre derinliğe kadar çalışma yapmamız gerekiyor"

Önem, 2025'in başında başlayan 2. etabın 2026 sonunda tamamlanacağını aktararak, 2. etapta da 1 milyon metreküpün üzerinde çamurun deniz ekosisteminden uzaklaştırılmasının amaçlandığını söyledi.

Deniz dibinden vakumlu sistemle çekilmesinde kullanılan geminin yanına yeni ekipmanlar getirdiklerine değinen Önem, şunları söyledi:

"Çamuru karaya çıkarıyoruz, deniz dibinden alıp gemilerle tekrar denize dökmüyoruz. Deniz ekosistemi bizim için çok önemli. Gemimizin 3 bin metreküp saatlik gücü var. Öyle bir basınçla çamuru çekebiliyor. İlave olarak amfibi araç projemize dahil oldu. Bu aracın özelliği, sığ bölgelerde çalışıyor olabilmesi ve sığ bölgelere girmesi için de hem karada yürüyebilen hem de denizde hareket edebilen özelliğe sahip amfibi araç. Yaklaşık 1000 metreküp çamuru çekebiliyor. O yüzden bu projeye katkısı çok önemli."

Önem, ayrıca İzmit Körfezi'ni TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'yle izlediklerini ve deniz çöpleriyle mücadele ettiklerini anlattı.

Projenin hedeflerine değinen Önem, şöyle devam etti:

"Avrupa'nın da en büyük çevre projesiyle hedefimiz, İzmit Körfezi'ni sağlıklı deniz ekosistemine ulaştırmak. Büyük gemimiz belirli derinliklerde çalışma yapabiliyor. O yüzden bu araçlar çok önemli. Bu aracın bizim portföyümüze katılması, projeye destek olması kıymetli. Çünkü o dip ve bucakta kalan çamuru, bu araçla rahatlıkla temizleyebileceğiz. Sıfır noktasından 15 metre derinliğe kadar çalışma yapmamız gerekiyor. Kıyı alanlara diğer araçlar giremediği için bu amfibi araç bize ciddi katkı sağlayacak."

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözler bugün Erdoğan'ın vereceği müjdelerde! İlk ipuçları gelmeye başladı

Gözler bugün vereceği müjdelerde! İşte ilk ipuçları
Yenidoğan Çetesi davasında 2. duruşma! İlker Gönen'in avukatı, savcının dosyadan el çektirilmesini istedi

Mahkemede ilginç diyalog! Avukattan gelen talep duruşmaya ara verdirdi
Yangınla mücadele eden ABD'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü

Alevlerin kuşattığı ABD'nin işi zor! Çekilen görüntüye bakar mısınız
Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor

Dünyaca ünlü telefon markası piyasadan resmen çekildi
Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes Ancelotti'ye yüklendi

Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes aynı dertten yakındı
Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti

Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti

Son Dakika Haberleri

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı! Kızıl Goncalar neden yok? 13 Ocak Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? NOW TV yayın akışı! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? FED FAİZ KARARI | FED Ocak ayı faiz kararı ne zaman belli olacak? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TRT Spor yayın akışı 13 Ocak! Bu akşam hangi maçlar var? Los Angeles yangını neden çıktı? Los Angeles yangınında kaç kişi öldü? AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ | AÖF Sınav giriş yerleri belli oldu mu? Sınav giriş yerlerine nasıl bakılır? AÖF finalleri sınav giriş yeri sorgula! Çağla Şıkel'in sevgilisi kim, kaç yaşında? Çağla Şıkel'in kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi kim? Akdeniz Belediyesi hangi parti? Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.