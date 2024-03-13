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İzmit Körfezi'nde Alg Çoğalması Renk Değişimine Neden Oldu

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İzmit Körfezi'nde yaşanan renk değişiminin alg çoğalmasından kaynaklandığı tespit edildi. Renk değişimi mevsimsel olarak fitoplankton çoğalmasından kaynaklanırken, müsilaj oluşumu gözlemlenmedi. Yağış sonrası besin elementlerinin deniz ortamına girmesi de renk değişiminin sebepleri arasında yer alıyor.

İzmit Körfezi'nde geçen hafta deniz yüzeyinin bir kısmında yaşanan renk değişimine alglerin çoğalmasının neden olduğu tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Körfez ilçesi Tütünçiftlik Sahili'nde geçen hafta denizin renginin kırmızıya dönüşmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, İzmit Körfezi'nde renk değişimi gözlenen bölgelerden numuneler alarak analiz edilmek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri Laboratuvarlarına gönderdi.

TÜBİTAK MAM tarafından yapılan mikroskobik incelemelerde, renk değişiminin mevsimsel olarak fitoplankton (alg) çoğalmasından kaynaklandığı ve herhangi bir müsilaj oluşumu gözlemlenmediği belirlendi.

Marmara Denizi'nin farklı kesimlerinde de yaşanan bu değişimin, en önemli sebebinin ise yağış sonrasında azot ve fosfor gibi besin elementlerinin deniz ortamına girmesinden kaynaklandığı tespit edildi.

Büyükşehir yetkilileri, ilkbahar aylarında suyun renginin kırmızı veya kahverengiye dönmesine neden olan biyolojik değişimin kısa süreliğine görülebileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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