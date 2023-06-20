İzmit Belediyesi, Modern Hayvan Pazarı'na Ring Servisi Başlattı

İzmit Belediyesi, kurbanlık alışverişi yapmak isteyen vatandaşların Alikahya'da bulunan Modern Hayvan Pazarı'na rahat ulaşımı için gün içinde Milli İrade Meydanı Yanyol'dan ring servisi kaldırmaya başladı. İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı, hem üreticiye hem de alıcıya en ideal şartlarda hizmet vermeyi bu Kurban Bayramı öncesinde de sürdürüyor.

İzmit Belediyesi, kurbanlık alışverişi yapmak isteyen vatandaşların Alikahya'da bulunan Modern Hayvan Pazarı'na rahat ulaşımı için gün içinde Milli İrade Meydanı Yanyol'dan ring servisi kaldırmaya başladı.

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı, hem üreticiye hem de alıcıya en ideal şartlarda hizmet vermeyi bu Kurban Bayramı öncesinde de sürdürüyor. Temizlik ve sağlık koşullarının en üst seviyede tutulduğu Modern Hayvan Pazarı'nda besiciler, satışını gerçekleştirecekleri kurbanlık hayvanları İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı'na getirdi. Farklı illerden gelen kurbanlık hayvanlar, İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler tarafından sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından tesise kabul ediliyor.

SERVİS HİZMETİ

Kurbanlık alacak olan vatandaşlar için de çalışma başlatan İzmit Belediyesi, Modern Hayvan Pazarı'na ilçe içerisinden gitmek isteyenler için ring servisi hizmeti sunuyor. İzmit Belediyesi'nin kurban pazarına giden ring servisleri; Milli İrade Meydanı Yanyol, Şehit Rafet Karacan Bulvarı, Kandıra Sapağı, E-5 Karayolu, Kandıra Yolu, Solaklar Sapağı ve Modern Hayvan Pazarı güzergahını takip ediyor. Saat 11.00'de Milli İrade Meydanı'ndan harekete başlayacak ring servisleri son olarak saat 16.00'da İzmit'e doğru dönüşe geçecek.