İzmirli Vatandaş Yağmur Suyuyla Dolduğu İçin Sokaktan Botla Geçti

İzmirli vatandaş göle dönen sokaktan botla geçti

İZMİR - İzmir'de öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonrası bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Bornova ilçesinde bir esnaf, su birikintisi olan sokaktan kürek kullanarak botla geçti.

İzmir'de öğlen saatlerinde başlayan yağış, şiddetini artırdı. Kentin bazı noktalarında yoğun su birikintileri oluştu. Bornova Çamdibi mevkiinde esnaflık yapan bir vatandaş da sokaktan geçmek için çareyi bota binmekte buldu. Her sene aynı manzarayla karşılaştıkları için botu dükkanda tutmaya başladıklarını, yağmur yağdığı zaman da kullandıklarını ifade eden Serdar Aşın isimli vatandaş, sorunlarının çözümü için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesine çağrıda bulundu.

"Yıllardır bu rezaleti yaşıyoruz"

Yıllardır aynı sorunları yaşadıklarını söyleyen Aşın, "Dükkanlarımızı su basıyor. Defalarca İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesine sorunu ilettik ama ilgilenen olmadı. Bir an önce sorunun çözülmesini istiyoruz. Botla sokaktan geçtik, insanlara da yardım ettik. Her sene aynı manzara olduğu için botu dükkanda tutuyorum" dedi. Hüsamettin Tolga Özılgaz isimli esnaf da "İzmir'de yıllardır bu rezaleti yaşıyoruz. İleride dükkanım var, her sene aynı rezilliği yaşıyoruz. Biz bu sorunu çekmek zorunda mıyız? Belediyenin çalışması gerekiyor" diye konuştu.