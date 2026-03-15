Tekvandocu çiftten, 2 altın madalya

İZMİR'de Beden Eğitimi Öğretmeni Rabia Kim Karışık (38) ve eşi Fazlı Karışık (36), Avrupa Tekvando Federasyonu'nun düzenlediği Bulgaristan Açık G2 Uluslararası Tekvando Şampiyonası'nda hem bireysel hem de çiftler kategorisinde altın madalya kazandı. Rabia Kim Karışık, en büyük hedefinin ise eylül ayında düzenlenecek olan dünya şampiyonası olduğunu belirtip, "İnşallah babamın memleketi olan Güney Kore'de ülkemi en iyi şekilde temsil etmek kısmet olur" dedi.

İzmir Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Rabia Kim Karışık, European Taekwondo Union tarafından Bulgaristan'da 27 Şubat-1 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenen G2 Bulgaria Open Taekwondo Championship'te 'bireysel kadınlar' kategorisinde altın madalya kazandı. Karışık, eşi Fazlı Karışık ile birlikte yarıştığı pair (eşli) kategorisinde de şampiyonluk ipini göğüsledi. Sporun içine doğduğunu belirten Rabia Kim Karışık, "Babam Güney Koreli bir tekvandocu, annem ise İzmirli. Babam buradaki polis akademilerinde eğitim vermek için Türkiye'ye gelmiş. Bu spora 4 yaşından beri aralıksız devam ediyorum" dedi.

Eşi Fazlı Karışık ile 2000 yılında tanıştıklarını ve 21 yıldır hem hayatı hem de sporu paylaştıklarını belirten şampiyon sporcu Rabia Kim Karışık, "Aynı dili konuşmak, aynı hedefe koşmak bizim için büyük avantaj. Eşim hem antrenörüm hem koçum hem de en yakın arkadaşım. Babam emekli olduktan sonra bayrağı o devraldı ve beni asiste etmeye başladı" ifadelerini kullandı.

İleriki günlerde Antalya'da düzenlenecek G1 müsabakalarına çift olarak katılacaklarını dile getiren Rabia Kim Karışık, ardından Makedonya ve Londra'daki turnuvalarda ter dökeceklerini söyleyip, "Arka arkaya sene sonuna kadar turnuvalar devam ediyor. Sezonun en büyük hedefi ise eylül ayında Güney Kore'de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası. İnşallah babamın memleketi olan Güney Kore'de ülkemi en iyi şekilde temsil etmek kısmet olur" diye konuştu.

'TEKVANDO BİR KİMLİK KAZANDIRIR"

Tekvandonun sadece bir dövüş sporu değil, bir savunma sanatı ve disiplin olduğunu vurgulayan Karışık, özellikle genç kızlara seslenip "Bu spor madalyadan ibaret değil; insana bir kimlik kazandırıyor. Kendini savunmanın ötesinde, bir duruş sahibi olmak için tüm genç kızlarımızı tekvandoya davet ediyorum" dedi.

'ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Eşiyle aynı atmosferi paylaşmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu belirten Fazlı Karışık ise "Çocukken oturduğum mahallede kurs açıldı. 6 yaşından beri bu spora aşığım. 36 yaşındayım, ilk günkü heyecanla tekvandoya devam ediyorum. Bulgaristan'da sadece biz değil, öğrencilerimiz de yarıştı. Onlara örnek olmak, öğrettiklerimizi kürsüde taçlandırmak paha biçilemez. Avrupa şampiyonluğumuzun ardından dünya ikinciliğimizi altına çevirmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

