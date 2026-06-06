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Matematik milli takımına seçilen İzmirli lise öğrencisi Romanya'da yarışacak

Matematik milli takımına seçilen İzmirli lise öğrencisi Romanya'da yarışacak
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TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları Milli Takımı'na seçilen İzmirli lise öğrencisi Batu Emirhan Arık, Romanya'da düzenlenecek Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil edecek. Hedefi altın madalya kazanmak.

TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları Milli Takımı'na seçilen İzmirli lise öğrencisi Batu Emirhan Arık, Romanya'da düzenlenecek Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşıyor.

Özel bir lisenin 9. sınıfında ve Torbalı Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) eğitim gören Arık, TÜBİTAK'ın 3 aşamalı olimpiyat sürecini başarıyla tamamladı. Türkiye genelinde 18 bin 463 öğrencinin katıldığı maratonda takıma girmeyi başaran Arık, Ege Bölgesi'nin milli takımdaki temsilcisi oldu.

Batu Emirhan Arık, AA muhabirine, matematiğe küçüklüğünden beri ilgi duyduğunu, sayıları sevdiğini fark eden annesinin yönlendirmesiyle 3. sınıfta ilk yarışmasına katıldığını söyledi.

TÜBİTAK olimpiyat sürecinin çok aşamalı ve girdikleri arasında en zor sınav olduğunu anlatan Arık, bunun sonucunda milli takıma seçilmeyi başardığını belirtti.

Romanya'da 15-20 Haziran'da yapılacak 30. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil edecek 6 öğrenci arasında bulunduğunu dile getiren Arık, olimpiyatta bireysel hedefinin altın madalya kazanmak, takım olarak ise Türkiye'yi en üst sıraya taşımak olduğunu kaydetti.

Torbalı BİLSEM matematik öğretmeni Ertan Yıldırım da olimpiyatta başarı kazanmak için sadece zeki olmanın yetmediğini, öğrencinin bu alana tutkuyla bağlı, sabırlı bir karaktere sahip olması gerektiğini vurguladı.

Olimpiyat hazırlığının uzun bir süreç içerdiğini ve tek bir öğretmenle yürütülemeyeceğini belirten Yıldırım, öğrencilere ilk etapta sayılar teorisi, analiz cebir, geometri ve kombinatorik gibi temel alanlarda eğitimler verdiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
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