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İzmir ve Aydın'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

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İzmir ve Aydın'da sivil toplum kuruluşları tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları eylemlerle protesto edildi. İSTOK Platformu üyeleri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak Konak Meydanı'na kadar yürüdü. Aydın'da ise İHH üyeleri Atatürk Meydanı'nda toplandı.

İzmir ve Aydın'da sivil toplum kuruluşları tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları eylemlerle protesto edildi.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Platform üyesi dernek üyelerinin yanı sıra kadın ve çocukların da bulunduğu grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak Konak Meydanı'na kadar yürüdü.

"Yürü kardeşim ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin", "Özgür Filistin", "Diren Filistin" yazılı dövizler taşıyan gruba mehter takımı da eşlik etti.

Konak Meydanı'nda konuşan İSTOK Platformu Dönem Başkanı Gökhan Temur, Filistin davasının insan olanların davası olduğunu belirterek 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde "Filistin'de yapılan soykırımın 65. gününü yaşadıklarını" söyledi.

İşgalci İsrail'in yaptığı katliamı derin bir kederle izlediklerini ifade eden Temur, İsrail'in amacının Gazze'yi insansızlaştırmak olduğunu belirtti.

Filistinli kardeşlerinin her zaman yanında olduklarını dile getiren Temur, "Bu bir savaş değil, katliamdır. Ey siyonist İsrail, ey ABD, ey Batılı güçler, dürüst değilsiniz. Zalimsiniz, ikiyüzlüsünüz. Politikalarınızla yeryüzünde toplumları ifsat etmek için varsınız." dedi.

Aydın

Aydın'da Atatürk Meydanı'nda toplanan İHH üyeleri, "Aydın'dan Gazze'ye direnişe binlerce selam", "Gazze'de ölüm çocuk işidir" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Necati Saray, "Hiçbir sınır gözetmeksizin yapılan İsrail saldırıları sebebiyle şu an Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Camiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri siyonistlerin hedefinde. Beyaz bayrak açan siviller dahi üzerlerine ateş açılarak katlediliyor. İşgalciler, kullanılması uluslararası sözleşmelerce yasaklanmış bombaları Gazze'ye yağdırıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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