İzmir merkezli iki ilde DHKP/C operasyonu: 27 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda, DHKP/C terör örgütüyle bağlantılı 27 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında çok sayıda dijital materyal, örgütsel yayınlar ve silah ele geçirildi.

İZMİR merkezli iki ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, DHKP/C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt propagandası yapan şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik bugün İzmir ve Adıyaman'da eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel yayınlar, 1 av tüfeği, 12 av tüfeği kartuşu, 26 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
