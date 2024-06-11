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İzmir Valisi ve Milli Eğitim Müdürü Eğitimde Yenilikleri Değerlendirdi

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İzmir Valisi Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve Milli Eğitim Bakan Danışmanı Arzu Günaydın, eğitim alanında gerçekleşen yenilik ve gelişmeleri değerlendirdi. Toplantıda eğitim bütçesinin önemi vurgulandı ve İzmir'deki öğrencilerin tamamının bilişim ve kodlama eğitimi alması hedeflendi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve Milli Eğitim Bakan Danışmanı Arzu Günaydın ile basın mensuplarıyla buluşarak eğitim alanında gerçekleşen yenilik ve gelişmeleri değerlendirdi.

Balçova Termal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Elban, eğitimin devletin en önemli konularından birisi olduğunu belirterek, bütçe içindeki en büyük payın eğitime ayrıldığını söyledi.

Geçen hafta düzenlenen İzmir Bilişim ve Kodlama Şenliği'nden de bahseden Elban, "Yaklaşık 8 aydan bu yana yürüttüğümüz çalışmaların sonunda yapılan şenlik büyük ilgi gördü. Kodlama ve bilişim ekiplerimize, il ve ilçelerdeki idareci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hedefimiz, 2024 yılı bitmeden ilimizdeki 850 bine yakın öğrencinin tamamını bu eğitime alabilmektir." ifadelerini kullandı.

Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen eğitimde kaliteyi artıran ve fiziki şartların daha da iyileştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulayarak, "Eğitim, bizim birinci önceliğimiz ve vazgeçilmezimizdir." dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de yaklaşık 850 bin öğrencinin eğitim gördüğü kentte, sıkıntısız bir şekilde dönemi tamamlayacaklarını dile getirdi.

İzmir'de öğretmen eksiği bulunmadığını anlatan Yahşi, adliyede, hastanede ve evde özel gereksinimi olan öğrencilere birebir eğitim verildiğini söyledi.

En gurur duyduğu çalışmalardan birinin özel eğitim olduğuna dikkat çeken Yahşi, "Biz, devlet olarak bu çocuklarımızın hepsini sabah servislerle evlerinden alıyoruz, öğlen yemeklerini veriyoruz. Akşam tekrar servislerle ve hostesler eşliğinde evlerine bırakıyoruz. Okuldan mezun olan 18 yaş üstü özel eğitim öğrencilerine de halk eğitim merkezlerinde kurslar veriyoruz. Çünkü eğitim, hayat boyu devam eden bir olgudur. Özel eğitim öğrencilerimize hak ettikleri ihtimamı göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Üstün yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı bilim ve sanat merkezlerine de değinen İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi, kentte bu merkezlerin sayısının 16'ya çıkarıldığı bilgisini verdi.

Konuşmasında okul yatırımlarına da değinen Ömer Yahşi, depreme dayanıksız tüm okulların yıkılıp yeniden yapıldığını, Karşıyaka Güzel Sanatlar Lisesi ve Konak Öğretmenevinin de bitmek üzere olduğunu söyledi.

MEB Bakan Danışmanı Arzu Günaydın da toplantıda yeni müfredat hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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