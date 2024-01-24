İzmir Valisi Süleyman Elban, Seferihisar ilçesinde ziyaretlerde bulundu
İzmir Valisi Süleyman Elban, Seferihisar ilçesinde Hükümet Konağı önünde karşılanarak ziyaretlere başladı. Vali Elban, bir şehit ailesini evinde ziyaret ettikten sonra ilçedeki bazı kurumları inceleyerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.
İzmir Valisi Süleyman Elban, Seferihisar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Elban, Hükümet Konağı önünde Kaymakam Mehmet Şerif Olcaş ve ilçe protokolü tarafından karışılandı.
İlçedeki bir şehit ailesini evinde ziyaret ederek bir süre görüşen Elban, ardından bazı kurumları da incelemelerde bulundu, çalışmaları hakkında bilgiler aldı.