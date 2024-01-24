İzmir Valisi Süleyman Elban, Seferihisar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Elban, Hükümet Konağı önünde Kaymakam Mehmet Şerif Olcaş ve ilçe protokolü tarafından karışılandı.

İlçedeki bir şehit ailesini evinde ziyaret ederek bir süre görüşen Elban, ardından bazı kurumları da incelemelerde bulundu, çalışmaları hakkında bilgiler aldı.