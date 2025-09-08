İzmir Valisi Süleyman Elban'dan Saldırıya İlişkin Açıklama: Olayı Çok Farklı Yönleriyle Değerlendiriyoruz

(İZMİR) - İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından yaptığı açıklamada, iki polisin şehit olduğunu belirterek, "Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında, bu sokakta oturan bir kişi. Bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı yok. Olayı çok farklı yönleriyle değerlendiriyoruz" dedi.

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırı yapıldı. Yüzü maskeli olduğu ve 16 yaşında olduğu belirtilen saldırgan, karakola ve çevresine uzun namlulu silahla ateş açtı.

Saldırıda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu.

Saldırı bölgesine gelerek alanda inceleme yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi"

Vali Elban, şunları kaydetti:

"Bu sabah saat 08.50'de Salih İşgören Polis Merkezi'mize 16 yaşında, lise 3 öğrencisi ve daha önce suç kaydı olmayan bir kişi tarafından saldırı düzenlendi pompalı tüfekle. İlk ateş nöbet kulübesine açılıyor. Orada bir polis memuru arkadaşımız maalesef ilk atışla ateşte yaralanıyor ve şehit oluyor. Daha sonra yakalamaya yönelik yapılan çalışmalar sırasında burada lojmanda ikamet eden bir polis başmüfettişi arkadaşımız da çıkan çatışmada maalesef şehit oluyor. İki polis memurumuz hastanede tedavi altına alındı. Burası yoğun bir sokak. Çıkan çatışmada bir vatandaşımız da elinden hafif yaralanıyor. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor."

"Silah babasının 10 sene önce almış olduğu bir pompalı tüfek"

Olayın araştırıldığını belirten Vali Elban, "Çok üzgünüz. Polis teşkilatımızın ve milletimizin başı sağolsun. Yaralı kardeşlerimize Rabb'imden acil şifalar diliyorum. Olayı çok yönlü araştırıyoruz. Tam olarak netleştirdiğimizde detaylı bilgi vereceğiz. Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında, bu sokakta oturan bir kişi. Şu ana kadar herhangi bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı yok. Çok farklı yönleriyle değerlendiriyoruz. Net bilgi vermek için henüz erken. Kısa bir süre içerisinde netleşecek. Herhangi bir karakola şikayet, suç kaydı, UYAP kaydı, gözaltına alınma yok. Olay pompalı tüfekle gerçekleşiyor. Saldırganın kullandığı silah babasının 10 sene önce almış olduğu bir pompalı tüfek" dedi.