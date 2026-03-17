İzmir Valisi Elban'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

İzmir Valisi Süleyman Elban, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elban, mesajında,18 Mart'ın yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda milletin sarsılmaz inancının, fedakarlığının ve bağımsız yaşama kararlılığının tarihe yön verdiği büyük bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Anadolu'nun dört bir yanından gelen kahramanların cesaretleri, inançları ve vatan sevgileriyle tarihe "Çanakkale Geçilmez" sözünün altın harflerle yazıldığını aktaran Elban, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de yazılan bu destan milletimizin en zor şartlarda dahi birlik, dayanışma ve sarsılmaz bir iradeyle vatanını savunabileceğinin en güçlü kanıtı olarak tarihimizdeki yerini almıştır. Bu büyük fedakarlığın bizlere yüklediği en önemli sorumluluk ise ecdadımızın canları pahasına emanet ettiği bu vatanın kıymetini bilmek, birlik ve beraberliğimizi korumak ve bu kutlu mirası gelecek nesillere aynı bilinçle aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'de ve vatanın dört bir yanında vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."