Üye Girişi
Haberler

İzmir Valiliği'nden Öğretmenler Günü Kutlaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Valiliği, Öğretmenler Günü dolayısıyla bir grup öğretmeni Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı gemide misafir etti. Öğretmenlere yemek ikram edilip çiçek ve hediyeler verildi.

İzmir Valiliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, bir grup öğretmeni, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG Umut Gemisi'nde misafir etti.

Alsancak Limanı'nda demirleyen gemide Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve beraberindeki heyet, konukları karşılayarak bilgi verdi.

Gezinin ardından burada gemi personeliyle yemek yiyen öğretmenlere çiçek ve hediye takdim edildi.

Karşıyaka ilçesindeki Emine Lahur Ortaokulunda görev yapan öğretmenlerden Halil Özel, gazetecilere, 2017'de mesleğe başladığını ve işini severek yapmaya çalıştığını söyledi.

Meslek hayatında ilk defa böyle bir programa katıldığını için çok heyecanlı olduğunu aktaran Özel, "Burada ağırlanmaktan dolayı gerçekten çok mutluluk ve şeref duyduk. Etkinliği düzenleyen, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Emekli öğretmen Ergun Baylan da böylesine anlamlı bir günde burada yer almaktan son derece onur duyduğunu ifade etti.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Baylan, "Eğitim ve bilimin, teknolojinin birleştiğini burada gözlemledim. Gerek personelle, gerek yaptıklarıyla son derece onur duydum. Açık konuşayım benim içimde bir uhdeydi, hep merak ederdim, o kurtulan çocukları. İnsani bir mücadele de veriyorlar. Ülkemizi gururla temsil ediyorlar. Ben kendilerine tekrar çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel
AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar

Erken seçim çağrılarına verdiği yanıt muhalefeti küplere bindirecek

 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu

Sloganların yükselmesiyle AK Partili 2 isim salonu terk etti

 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede

3 adayın yarıştığı kongrede "Saadet" maadet kalmadı
Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi

Kar etkisini artırdı, onlarca araç karayolunda mahsur kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Erzurumspor-Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Erzurumspor Karagümrük maçını kim kazandı? GENİŞ MAÇ ÖZETİ GİRESUNSPOR-ERBAASPOR MAÇI CANLI İZLE! Giresunspor Erbaaspor maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? Sivasspor-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Kasımpaşa geniş maç özeti! Sivas'ta okullar tatil mi? Sivas'ta 25 Kasım Pazartesi günü ders işlenecek mi, tatil mi? Kayseri'de okullar tatil mi? 25 Kasım Kayseri'de okullar tatil mi olacak? BEIN SPORTS CANLI İZLE! Bein Sports 1-2-3 canlı, kesintisiz, HD izleme linki var mı? Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 24 Kasım Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü Öğretmenler Günü ne zaman ilan edildi? 24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi nedir? 25 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 25 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.