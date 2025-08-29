İzmir Urla'da Tekne Yangını: İtfaiye Müdahalede Bulunuyor
İzmir'in Urla ilçesinde bir teknede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle diğer teknelere de sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Urla'nın Çeşmealtı bölgesinde limanda bulunan bir teknede saat 12.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tekneden yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer teknelere de sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel