İzmir Urla'da Tekne Yangını: İtfaiye Müdahalede Bulunuyor
İzmir'in Urla ilçesinde bir teknede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle diğer teknelere de sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İZMİR'in Urla ilçesinde, limandaki bir teknede yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yandaki teknelere de sıçrayan yangına müdahale ediyor.

Urla'nın Çeşmealtı bölgesinde limanda bulunan bir teknede saat 12.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tekneden yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer teknelere de sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
