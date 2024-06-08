İzmir Urla'da Ormanlık ve Makilik Alanda Yangın Çıktı

İzmir'in Urla ilçesinde, ormanlık ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gülbahçe Mahallesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 8 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal, 3 dozer ile müdahale ediliyor.