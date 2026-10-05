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İzmir Urla'da kamyonette 16 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

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İzmir Urla'da kamyonette 16 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı
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İzmir'in Urla ilçesinde durdurulan kamyonette 16 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü tutuklandı, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Urla ilçesinde durdurulan kamyonette 16 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçırılmasını organize eden suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 1 Ekim'de İzmir-Çeşme Otoyolu Karaburun Gişeleri mevkisinde takibe alınan B.Y. idaresindeki kamyonet durduruldu.

Araçtaki 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan sürücü ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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