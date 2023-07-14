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İzmir Urla'da çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı

Güncel Haberler

İzmir'in Urla ilçesindeki Demircili Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangına 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahale ediliyor. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Demircili Mahallesi'ndeki makilik alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahale sürüyor.

Öte yandan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel

Demircili İzmir Güncel Haberler

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