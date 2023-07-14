İzmir Urla'da çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı

İzmir'in Urla ilçesindeki Demircili Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangına 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahale ediliyor. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.