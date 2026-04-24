İzmir Ülkü Ocaklarından özel öğrencilere sera

İzmir'de Ülkü Ocakları tarafından Karşıyaka Özel Yürekler Okulu öğrencileri için hazırlanan seranın açılışı yapıldı.

İzmir Ülkü Ocakları'ndan yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende sera okula teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Ülkü Ocakları İl Başkanı Burak Kılıç, projenin özel öğrencilerin eğitim ve rehabilitasyon süreçlerine katkı sunacağını belirtti.

Kılıç, 23 Nisan gibi anlamlı bir günde böyle bir projeyi hayata geçirmenin onurunu yaşadıklarını belirterek, "Türk milletinin en özel evlatlarına hizmet etmek, onların hayatına dokunmak en önemli görevlerimizden biridir. Bu sera sadece bir yapı değil; sevginin, emeğin ve umudun somut bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.