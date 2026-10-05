İzmir Torbalı'da soybağı değiştirme iddiasında anne Nihal Beyit tutuklandı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde çocuğun soybağının değiştirilmesi iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli anne Nihal Beyit tutuklandı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir televizyon programına katılan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babasının kendisinden gizlendiği, soybağının değiştirildiği ve hastalığının tedavisi amacıyla gerçeği arama sürecinde tehdit edildiği yönündeki iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Yorulmaz'ın annesi Nihal Beyit ve dayısı M.Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından iki şüpheli 'çocuğun soybağını değiştirme', 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali', 'yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi' ve 'tehdit" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Beyit tutuklanırken, M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı