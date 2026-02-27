İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Subaşı Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, bölgedeki çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör