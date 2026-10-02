İzmir Torbalı'da fabrika patlamasında 1 kişi öldü, iş yeri sahibi A.Ç. tutuklandı

İzmir Torbalı'da fabrika patlamasında 1 kişi öldü, iş yeri sahibi A.Ç. tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki metal fabrikasında 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili iş yeri sahibi A.Ç.'nin tutuklandığını açıkladı. A.Ç., gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
İŞ YERİ SAHİBİ TUTUKLANDI
Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki metal fabrikasında meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili iş yeri sahibi A.Ç.'nin gözaltına alındığını ve sevk edildiği mahkemece tutuklandığını açıkladı.
Mustafa İÇ / İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı