Haberler

İzmir Torbalı'da fabrika patlamasında 1 kişi öldü, iş yeri sahibi A.Ç. tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki metal fabrikasında 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili iş yeri sahibi A.Ç.'nin tutuklandığını açıkladı. A.Ç., gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İŞ YERİ SAHİBİ TUTUKLANDI

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki metal fabrikasında meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili iş yeri sahibi A.Ç.'nin gözaltına alındığını ve sevk edildiği mahkemece tutuklandığını açıkladı.

Mustafa İÇ / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burası Hindistan değil İstanbul'un en lüks ilçelerinden biri! Trafikte böyle görüntülendiler

Bu görüntüler İstanbul'un en lüks ilçelerinden birinde kaydedildi
Savaşta yeni dönem iddiası! Putin tüm kısıtlamaları kaldırdı

Savaş sürerken dengeleri değiştirecek talimat: Artık hiçbir kural yok
Ünlü yıldız Halle Berry hakkında şoke eden suçlama! Eski eşi oğullarına şiddet uyguladığını iddia etti

Oscar ödüllü oyuncuya eski eşinden şok suçlama: Velayet savaşı başladı
MHK Başkanı ve hakemler gözaltına alındı, UEFA harekete geçti

MHK Başkanı ve hakemler gözaltına alındı, UEFA harekete geçti
Okul bahçesi yağmur sonrası göle döndü: Öğretmenler sıralardan geçiş yolu yaptı

Görüntü 2026 Türkiye'sinden! Su dolan okul bahçesinde "Çile köprüsü"
Dün gazeteciydi bugün kral! Bir gecede tahta çıktı

Dün gazeteciydi bugün kral! Bir gecede tahta çıktı
Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram saldırısında 20 çiftçi yaşamını yitirdi

Ülkeyi sarsan saldırı! Çok sayıda çiftçi can verdi