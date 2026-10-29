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İzmir Torbalı'da fabrika konteynerinde 810 gram kubar esrar ele geçirildi

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İzmir Torbalı'da fabrika konteynerinde 810 gram kubar esrar ele geçirildi
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İzmir'in Torbalı ilçesinde Subaşı Mahallesi'ndeki fabrika sahasında işçilerin kaldığı konteynerde 810 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi. Jandarma soruşturmasında uyuşturucuyu konteynerde tuttuğu tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı, işlemleri sürüyor.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde bir fabrikanın alanında bulunan işçilerin kaldığı konteynerde 810 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Subaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında ekiplerin araştırmasında, fabrikada çalışan S.K., S.B. ve G.G. isimli şüphelilerin fabrika sahasındaki konteynerde uyuşturucu tuttuğu tespit edildi. Konteynerde gerçekleştirilen adli aramada, 810 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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