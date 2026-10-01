İzmir Torbalı'da 3'ü ağır 7 işçinin yaralandığı patlamanın kamera görüntüleri çıktı

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PATLAMA ANI KAMERADA

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir metal fabrikasında 3'ü ağır 7 işçinin yaralandığı patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Fabrikanın hem içi hem de dışındaki görüntülerde, patlama anı, yükselen dumanlar ve sarsıntı yer alıyor.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı