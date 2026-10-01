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İzmir Torbalı'da 3'ü ağır 7 işçinin yaralandığı patlamanın kamera görüntüleri çıktı

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İzmir Torbalı'da 3'ü ağır 7 işçinin yaralandığı patlamanın kamera görüntüleri çıktı
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İzmir Torbalı'daki metal fabrikasında 3'ü ağır 7 işçinin yaralandığı patlamaya ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Fabrikanın içi ve dışından alınan görüntülerde patlama anı, yükselen dumanlar ve sarsıntı görülüyor.

PATLAMA ANI KAMERADA

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir metal fabrikasında 3'ü ağır 7 işçinin yaralandığı patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Fabrikanın hem içi hem de dışındaki görüntülerde, patlama anı, yükselen dumanlar ve sarsıntı yer alıyor.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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