Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Torbalı'da 2 bin 353 sentetik ecza ele geçirilen operasyonda zanlı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde Yedi Eylül Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 353 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 353 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yedi Eylül Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 2 bin 353 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Bomba ihbarı alan iki yolcu uçağı Venedik ve Bükreş'e acil iniş yaptı

Avrupa diken üstünde! İki yolcu uçağı daha acil iniş yaptı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manisa'da kan donduran cinayet! Annesini ve kardeşini öldürdü, kaçarken ablasını arayıp itiraf etti

Ablasını arayıp tek cümle kurdu! Annesini ve kardeşini öldürmüş
Hatay'da 75 yaşındaki kadının selle mücadelesi kamerada! Keserle suyun önünü açtı

Keserle selin önüne diz çöktü! 75 yaşındaki kadın pes etmedi
Canını kurtarmak için Rus askerlerini hiç düşünmeden ele verdi

Böyle ihanet görülmedi! Canını kurtarmak için yaptığına bakın
Milli Takım'a çağrılmayan Mert Müldür'den olay paylaşım17

Milli Takım'a çağrılmayan yıldız futbolcudan olay paylaşım
Cezayir yarım asır sonra sınır dışına asker gönderdi! Nedeni dikkat çekti

53 yıl sonra orduya verilen emir şoke etti
Sivas'ta 57 gündür kayıp 11 aylık Büşra bebek bulunamadı! Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklu

Büşra bebek 57 gündür yok! Annenin ifadesi her şeyi değiştirdi
Gelin kendini kurtardı, damat fena yakalandı

Gelin kaçıp kurtuldu, damadı fena dövdüler