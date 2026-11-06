İzmir Torbalı'da 2 bin 353 sentetik ecza ele geçirilen operasyonda zanlı tutuklandı

İzmir Torbalı'da 2 bin 353 sentetik ecza ele geçirilen operasyonda zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir'in Torbalı ilçesinde Yedi Eylül Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 353 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 353 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yedi Eylül Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 2 bin 353 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA