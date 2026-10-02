İzmir Tire'de traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı

İzmir Tire'de traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Tire ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Yaralı eş, ilk müdahalenin ardından Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı, sürücünün cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
İzmir'in Tire ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi ise yaralandı.
Mustafa Dağdeviren'in (41) kullandığı 35 M 4804 plakalı traktör, Işık Mahallesi Gülbahçe mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada Mustafa Dağdeviren olay yerinde hayatını kaybetti, eşi İnci Dağdeviren ise yaralandı.
İnci Dağdeviren, ilk müdahalenin ardından Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mustafa Dağdeviren'in cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA