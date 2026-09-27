Haberler

İzmir Tire'de incir tarlasında devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Tire'de incir tarlasında devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Tire'de Başköy Mahallesi Kureş mevkisinde incir tarlasında seyir halindeyken kontrolden çıkan traktör devrildi. Kazada tarlaya savrulan 61 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İZMİR'in Tire ilçesinde, incir tarlasında traktörün devrildiği kazada sürücü Nurettin Akkoyu (61), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Başköy Mahallesi Kureş mevkisinde meydana geldi. Nurettin Akkoyu, plakası öğrenilemeyen traktörle incir tarlasında seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörden tarlaya savrulan sürücü Akkoyu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Nurettin Akkoyu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Akkoyu'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
İtalya Teknik Direktörü Mancini'den Türkiye maçı öncesi övgü: Dünya Kupası'ndan elenmeyi hak etmediler

Mancini'den Türkiye itirafı! Tonali'ye de Süper Lig soruldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç yaşta hayata veda eden Ece İrtem’in annesi ilk kez anlattı: Sabah odasına girdiğimde buz gibiydi

Ece İrtem’i sabah odasında böyle buldu! Annesi ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Danışmanı Cesur'dan Kaya’nın istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan istifa sonrası dikkat çeken paylaşım
Kavga ettiği kişiye otomobille çarptı! Gerçek hastanede ortaya çıktı

Aracıyla çarpıp inşaata uçtu! Şoke eden gerçek sonradan ortaya çıktı
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu

''Görevimi bırakacağım!'' diyerek duyurdu
Eğlence için atılan havai fişek faciaya yol açtı

Eğlence için atılan havai fişek faciaya yol açtı
İrlandalı futbolculardan İsrail maçında tarihi protesto

Dünyanın gözü bu mücadelede! Milli maçta tarihi protesto
Rize'de dumanlar yükselen otomobile TIR çarptı! Baba, eşini ve 5 yaşındaki kızını saniyeler önce araçtan indirmişti

Önce eşini ve kızını indirdi! Saniyeler sonra TIR çarptı