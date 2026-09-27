İzmir Tire'de incir tarlasında devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

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İZMİR'in Tire ilçesinde, incir tarlasında traktörün devrildiği kazada sürücü Nurettin Akkoyu (61), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Başköy Mahallesi Kureş mevkisinde meydana geldi. Nurettin Akkoyu, plakası öğrenilemeyen traktörle incir tarlasında seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörden tarlaya savrulan sürücü Akkoyu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Nurettin Akkoyu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Akkoyu'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı