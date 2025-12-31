Haberler

İzmir'de yılbaşı tedbirleri kapsamında dron destekli asayiş uygulaması başlatıldı

İzmir Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı tedbirleri kapsamında dron destekli asayiş uygulaması başlatarak, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetimler gerçekleştiriyor. Uygulama, kimlik kontrolü ve GBT sorgusuyla devam ediyor.

İzmir polisi, yılbaşı tedbirleri kapsamında dron destekli asayiş uygulaması başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven ve Yunus timleri ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu Konak Atatürk Meydanı ve Kemeraltı Çarşısı'nda belirlenen noktalarda denetim yapıyor.

Denetimlerde kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu gerçekleştiriliyor.

Uygulamalara dron ve ATV'li polisler de destek veriyor.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında başlatılan asayiş uygulamaları, yarın sabaha kadar çeşitli ilçelerde devam edecek.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
