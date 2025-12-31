İzmir'de yılbaşı tedbirleri kapsamında dron destekli asayiş uygulaması başlatıldı

İzmir polisi, yılbaşı tedbirleri kapsamında dron destekli asayiş uygulaması başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven ve Yunus timleri ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu Konak Atatürk Meydanı ve Kemeraltı Çarşısı'nda belirlenen noktalarda denetim yapıyor.

Denetimlerde kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu gerçekleştiriliyor.

Uygulamalara dron ve ATV'li polisler de destek veriyor.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında başlatılan asayiş uygulamaları, yarın sabaha kadar çeşitli ilçelerde devam edecek.