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İzmir Ödemiş'te tır ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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İzmir Ödemiş'te tır ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
İzmir Ödemiş'te tır ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, tır sürücüsü jandarma karakoluna götürüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kutluhan T. (32) yönetimindeki 35 CTL 972 plakalı tır, Ödemiş-İzmir kara yolu Yeniköy mevkisinde karşı yönden gelen Mustafa S. (51) idaresindeki 35 AD 9815 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde hafif ticari araçtaki Coşkun Önder'in (60) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan Mustafa S. ise ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA
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