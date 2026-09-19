İzmir Ödemiş'te park halindeki motosiklete otomobil çarptı, sürücü hayatını kaybetti

İzmir Ödemiş'te park halindeki motosiklete otomobil çarptı, sürücü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde Bozdağ Mahallesi yakınlarında park halindeki motosiklete otomobil çarptı; motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin çarptığı park halindeki motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hüseyin D'nin (41) kullandığı 45 RD 337 plakalı otomobil, Bozdağ Mahallesi yakınlarında, park halindeki motosiklet ve sürücüsü Rafet Atçı'ya (66) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Atçı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Hüseyin D. gözaltına alındı.
Kaynak: AA