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İzmir Ödemiş'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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İzmir Ödemiş'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde Zafer Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Zafer Mahallesi'nde Esen D. yönetimindeki 35 CMS 587 plakalı otomobil ile Tuna Ç. idaresindeki 35 CRT 654 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Tuna Ç. ile motosikletteki Mustafa K. Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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