İzmir Ödemiş'te Otluk Alanda Yangın Çıktı
Ödemiş'teki Kızılca Mahallesi'nde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü. Yangına müdahale için bölgeye gönderilen ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.
Kızılca Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ihbar üzerine bölgeye gelen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Havadan 1 uçak ve 2 helikopter, karadan 5 arazözle müdahale edilen yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel