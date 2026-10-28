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İzmir Ödemiş'te markette uyuşturucu satışı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir markete düzenlenen baskında uyuşturucu alışverişi yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı. Aramalarda 20 gram uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 880 lira ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu alışverişi yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir markette uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Markete yapılan baskında A.Ü'nün (42) O.I'ya (31) uyuşturucu sattığı tespit edildi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve A.Ü'nün evinde yapılan aramalarda, 20 gram uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 880 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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