Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Ödemiş'te iki araca av tüfeğiyle ateş açtığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Ödemiş'te iki araca av tüfeğiyle ateş açtığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki araca av tüfeğiyle ateş açarak zarar verdikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı. Jandarmanın operasyonunda yakalanan zanlıların adreslerinde 500 gram esrar, 13 fişek, olayda kullanılan motosiklet ve kıyafetler ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki araca av tüfeğiyle ateş açarak zarar verdikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovakent Mahallesi'ndeki M.M'ye ait iki araca silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İncelemelerde şüphelilerden O.A. ve H.K'nin bölgeye motosikletle gelip av tüfeğiyle ateş ederek zarar verdikleri belirlendi.

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Aramalarda 500 gram esrar, 13 fişek, olayda kullanılan motosiklet ile kıyafetler ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Anne ile kızına otomobil çarptı! Çevredekilerin yaptığı takdir topladı

Anne ile kızına otomobil çarptı, çevredekilerin yaptığı takdir topladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş

Sarıgül'ün ses kaydı dosyada! İmamoğlu için kullandığı ifadeler bomba

Manchester City'ye futbol tarihini sarsacak ceza

Dünya devine futbol tarihini sarsacak ceza: Tam 2 sene boyunca...
Yemen'de şaşırtan satış! Hitler'in silahına biçilen fiyat gündem oldu

Hitler'in makineli tüfeği bakın hangi ülkeden çıktı! İşte istenen para
Ukrayna cephesinde ilk: Mayınlarla çevrili yaralı asker dronla havadan tahliye edildi

Mayınlarla çevrili yaralı asker havaya yükseldi! O anlar kamerada
Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti

Zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Ekipler harekete geçti
Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var

Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
Fırında mide bulandıran görüntüler! Hamam böceği ve sigara izmaritinden geçilmiyor

Fırın değil hamam böceği yuvası! Bunu vatandaşa nasıl yedirebildiniz?