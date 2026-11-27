İzmir Ödemiş'te 2 firari hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin saklandıkları adreslere düzenlediği baskınla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü cezaevine gönderildi.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlüler D.Ç. (41) ile İ.O'nin (36) saklandıkları adreslere baskın düzenledi.
Yakalanan kükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA