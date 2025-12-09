Haberler

İzmir'de metro arızası; seferler durduruldu

İzmir'de metro arızası; seferler durduruldu
Güncelleme:
İzmir Metro Bornova İstasyonu'nda meydana gelen arıza nedeniyle seferler durduruldu. Ekipler arızanın giderilmesi için çalışmalarına başladı. Yolcular otobüs duraklarına yönlendirildi.

İZMİR Metro Bornova İstasyonu'nda metro arıza yaptı. Metrodakiler tahliye edilirken, seferler durduruldu, arızanın giderilmesi için istasyon kapatıldı.

Narlıdere Kaymakamlık-Evka 3 seferini yapan metro, henüz belirlenemeyen nedenle Bornova İstasyonu'nda arıza yaptı. Metrodaki vatandaşlar tahliye edilirken, seferler durduruldu. Rayda da hasar olduğu görüldü. İzmir Metro A.Ş. ekipleri, çalışma başlattı. Bornova İstasyonu arızanın giderilmesi için kapatıldı. Yolcular ise otobüs duraklarına yönlendirildi.

İzmir Metro A.Ş.'den yapılan açıklamada, "İzmir Metro Bornova İstasyonu'nda hatta enerji sağlayıcı ve taşıyıcı ekipmanda yaşanan teknik arıza sebebiyle seferlerimiz Narlıdere Kaymakamlık-Sanayi istasyonları arasında gecikmeli olarak devam etmekte, Sanayi-Evka 3 istasyonları arasında ulaşım ESHOT desteği ile sağlanmaktadır. Ekiplerimiz, arızaya ivedilikle müdahale etmiş bulunmaktadır. Arızanın giderilmesiyle birlikte seferlerimizin normale dönmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir" denildi.

